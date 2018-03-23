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Кремль сожалеет о решении ЕС отозвать посла из России из-за «дела Скрипаля»
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Путин выступит со срочным обращением

Кремль сожалеет о решении ЕС отозвать посла из России из-за «дела Скрипаля» 

РИА Новости 31 минуту назад
В КРЕМЛЕ СОЖАЛЕЮТ О РЕШЕНИИ ЕС ОТОЗВАТЬ ПОСЛА В РФ ИЗ-ЗА «ДЕЛА СКРИПАЛЯ», ПОДЧЕРКИВАЮТ, ЧТО РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ К ЭТОМУ ИНЦИДЕНТУ ОТНОШЕНИЯ — ПЕСКОВ
РИА НОВОСТИ
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