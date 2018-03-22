Центризбирком проверил все нарушения на выборах президента 

Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов президента России 18 марта, допущено не было. Об этом заявили в Центризбиркоме, пишет «Интерфакс». Комиссия проверила все случаи, о которых говорили наблюдатели. На результаты голосования они влияния не оказывают. Как стало известно накануне, нарушения зафиксировали в Дагестане, в Кемеровской, Нижегородской областях, Краснодарском крае, ряде других регионов. Из-за этого результаты голосования отменили, в общей сложности, на 14 участках