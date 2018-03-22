Ещё
Центризбирком проверил все нарушения на выборах президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центризбирком проверил все нарушения на выборах президента 

Авторадио 1 час назад
Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов президента России 18 марта, допущено не было. Об этом заявили в Центризбиркоме, пишет «Интерфакс». Комиссия проверила все случаи, о которых говорили наблюдатели. На результаты голосования они влияния не оказывают. Как стало известно накануне, нарушения зафиксировали в Дагестане, в Кемеровской, Нижегородской областях, Краснодарском крае, ряде других регионов. Из-за этого результаты голосования отменили, в общей сложности, на 14 участках
Авторадио: последние новости
Польша хочет выслать российских дипломатов из солидарности с Лондоном Владимир Путин на митинге-концерте в Москве поблагодарил сторонников за поддержку на выборах МИД Чехии вызвал российского посла
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии60
Савченко задержана324
Мэй может остаться без поддержки32
Обязательное медстрахование предложили отменить332
Генсек НАТО призвал Россию к ответу333
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение