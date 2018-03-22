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Белград приглашает Путина и Трампа в своих интересах
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Белград приглашает Путина и Трампа в своих интересах 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно в Сербии. С таким предложением, как сообщает РИА «Новости», выступил министр иностранных дел балканской республики Ивица Дачич. По его мнению, Сербия, как нейтральное в военном отношении государство обладает возможностями, чтобы принять президентов РФ и США.
Эксперт по Балканам Института мировой экономики и международных отношений Полина Соколова разъяснила НСН заинтересованность Белграда в такой встрече.
«Сербия является заложницей конфронтации России и Запада, России и США, в частности. Поэтому такая встреча была бы выгоднее всего самому Белграду. Если будет происходить потепление отношений между Россией и Западом, то и Сербии на ее пути в Европейский союз, что является основной стратегической и политической целью Белграда, будет меньше препятствий. Ему необходимо гармонизировать свою внешнюю политику с ЕС, а тот находится в новой холодной войне с Россией. В условиях российско-американской конфронтации, следствием которой является российско-европейская, Сербия является заложником. Поэтому потепление отношений, какие-то договоренности между Трампом и Путиным выгодны сербам. Однако из последних выступлений Путина видно, что и в Москве ждут такой встречи, так что и России это будет выгодно тоже», — заметила она.
Однако вероятность такой встречи эксперт считает невысокой.
«Трамп как непредсказуемый политик может приехать в Белград. Но он до сих пор находится под жесточайшим давлением Конгресса и своего окружения, так что возможности для встречи неочевидны. Но понятно, что в какой-то момент встретиться придется, чтобы обсудить на уровне президентов вопросы, о которых уже невозможно молчать», — заключила она.
Ранее Полина Соколова рассказала НСН, что в Сербии Путина поддерживает даже больший процент населения, чем в самой России.
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