Белград приглашает Путина и Трампа в своих интересах

Владимира Путина и Провести встречу президентов России и США Дональда Трампа можно в Сербии . С таким предложением, как сообщает РИА «Новости», выступил министр иностранных дел балканской республики Ивица Дачич. По его мнению, Сербия, как нейтральное в военном отношении государство обладает возможностями, чтобы принять президентов РФ и США.

«Сербия является заложницей конфронтации России и Запада, России и США, в частности. Поэтому такая встреча была бы выгоднее всего самому Белграду. Если будет происходить потепление отношений между Россией и Западом, то и Сербии на ее пути в Европейский союз , что является основной стратегической и политической целью Белграда, будет меньше препятствий. Ему необходимо гармонизировать свою внешнюю политику с ЕС, а тот находится в новой холодной войне с Россией. В условиях российско-американской конфронтации, следствием которой является российско-европейская, Сербия является заложником. Поэтому потепление отношений, какие-то договоренности между Трампом и Путиным выгодны сербам. Однако из последних выступлений Путина видно, что и в Москве ждут такой встречи, так что и России это будет выгодно тоже», — заметила она.

Однако вероятность такой встречи эксперт считает невысокой.

«Трамп как непредсказуемый политик может приехать в Белград. Но он до сих пор находится под жесточайшим давлением Конгресса и своего окружения, так что возможности для встречи неочевидны. Но понятно, что в какой-то момент встретиться придется, чтобы обсудить на уровне президентов вопросы, о которых уже невозможно молчать», — заключила она.

Ранее Полина Соколова рассказала НСН, что в Сербии Путина поддерживает даже больший процент населения, чем в самой России.