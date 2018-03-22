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Посол России в Британии ответил на сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936
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Посол России в Британии ответил на сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Посол России в Великобритании Александр Яковенко в ходе пресс-конференции прокомментировал слова главы британского МИД, который допустил сравнение чемпионата мира по футболу 2018 года в России с Олимпиадой 1936 года в Германии. «Москва рассматривает подобного рода заявления, сделанные на уровне министра иностранных дел, неприемлемыми и совершенно безответственными. Британское правительство может принять решение об участии своей страны в чемпионате мира (по футболу. — RT), но никто не имеет права оскорблять российский народ, который победил фашизм и потерял более 25 млн человек», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что считает недопустимым тот факт, что Джонсон допустил подобное сравнение.
21 марта британский министр во время заседания парламентского комитета согласился с высказыванием о том, что Россия якобы использует ЧМ-2018 так же, как Адольф Гитлер Олимпиаду 1936 года, — чтобы поднять имидж страны.
RT ведёт прямую трансляцию.
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