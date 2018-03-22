Посол России в Британии ответил на сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936

Великобритании Посол России Александр Яковенко в ходе пресс-конференции прокомментировал слова главы британского МИД , который допустил сравнение чемпионата мира по футболу 2018 года в России с Олимпиадой 1936 года в Германии. « Москва рассматривает подобного рода заявления, сделанные на уровне министра иностранных дел, неприемлемыми и совершенно безответственными. Британское правительство может принять решение об участии своей страны в чемпионате мира (по футболу. — RT), но никто не имеет права оскорблять российский народ, который победил фашизм и потерял более 25 млн человек», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что считает недопустимым тот факт, что Джонсон допустил подобное сравнение.

21 марта британский министр во время заседания парламентского комитета согласился с высказыванием о том, что Россия якобы использует ЧМ-2018 так же, как Адольф Гитлер Олимпиаду 1936 года, — чтобы поднять имидж страны.

RT ведёт прямую трансляцию.