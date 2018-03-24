РФ обратилась к пострадавшему в Солсбери полицейскому

Россия направила письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому

«Вы можете быть уверены в том, что Россия не имеет никакого отношения к этому дерзкому инциденту и готова взаимодействовать с британскими властями в отношении расследования как в двустороннем формате, так и по линии международных организаций», — отмечается в послании. Посол России в Лондоне Александр Яковенко направил письмо британскому полицейскому Нику Бэйли, который первым прибыл на место обнаружения бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Дипломат заверил стража порядка, что Москва не причастна к случившемуся, передает в субботу, 24 марта, ТАСС

Посол пожелал Бэйли полного выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Он также выразил благодарность полицейскому за службу.

Бэйли пострадал от контакта с отравляющим веществом и был помещен в отделение интенсивной терапии. В четверг, 22 марта, его выписали из больницы. Сотрудник правоохранительных органов заявил, что для него «привычная жизнь, возможно, никогда не будет прежней».