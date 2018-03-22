Посол России обвинил Британию в нарушении Венской конвенции

По его словам, непредоставление доступа к российским гражданам противоречит положениям документа.

"Посольство незамедлительно запросило у британских властей информацию об инциденте и детали расследования. К сожалению, спустя 18 дней после ЧП, мы так и не получили никакой официальной информации от Форин-Офиса и полиции. Британские власти отказываются предоставить образцы химической субстанции. Законный доступ к российским гражданам согласно Венской конвенции не был предоставлен", — сказал Яковенко.

Он также отметил, что единственной реакцией британских властей был устный ответ о состоянии Юлии Скрипаль , который не отличался от официальных заявлений полиции. О состоянии ее отца информация не была предоставлена по причине того, что он является гражданином Великобритании.

Ранее финский президент заявил о необходимости вклада России в расследование дела Скрипаля.