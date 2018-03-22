Ещё
Посол России обвинил Британию в нарушении Венской конвенции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России обвинил Британию в нарушении Венской конвенции 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил о нарушении британскими властями Венской конвенции, передает РИА «Новости».
По его словам, непредоставление доступа к российским гражданам противоречит положениям документа.
"Посольство незамедлительно запросило у британских властей информацию об инциденте и детали расследования. К сожалению, спустя 18 дней после ЧП, мы так и не получили никакой официальной информации от Форин-Офиса и полиции. Британские власти отказываются предоставить образцы химической субстанции. Законный доступ к российским гражданам согласно Венской конвенции не был предоставлен", — сказал Яковенко.
Он также отметил, что единственной реакцией британских властей был устный ответ о состоянии Юлии Скрипаль, который не отличался от официальных заявлений полиции. О состоянии ее отца информация не была предоставлена по причине того, что он является гражданином Великобритании.
Ранее финский президент заявил о необходимости вклада России в расследование дела Скрипаля.
Газета.Ru: последние новости
Источник в МИД опроверг информацию о грядущей отставке Лаврова СМИ: Британия планирует убедить страны ЕС выслать российских дипломатов Путин поблагодарил избирателей за поддержку на выборах
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии59
Савченко задержана321
Мэй может остаться без поддержки35
Обязательное медстрахование предложили отменить332
Генсек НАТО призвал Россию к ответу331
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение