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Премьер Чехии заявил о возможной высылке российской дипломатов
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Премьер Чехии заявил о возможной высылке российской дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: BFM.RU
ПРАГА, 23 мар — РИА Новости. Чехия в знак солидарности с Великобританией, на территории которой был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, может выслать несколько российских дипломатов, сообщил находящийся в Брюсселе на саммите ЕС премьер Андрей Бабиш.
Ранее в пятницу источник, знакомый с вопросом, сообщил РИА Новости, что ряд стран ЕС рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери.
"Да, вероятно мы пойдем в этом направлении", — сказал премьер Чехии, которого цитирует пражский портал České noviny. Бабиш уточнил, что речь пойдет о нескольких дипломатах.
В понедельник премьер намерен обсудить данный вопрос с главой МИД республики Мартином Стропницким и с некоторыми другими членами правительства.
"Были разные мнения (на саммите), целью дебатов было найти некие совместные действия. Полностью это не удалось, но там есть страны, которые это (высылку дипломатов) предполагают", — сказал Бабиш.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
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