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Премьер Бельгии призвал принимать взвешенные решения по делу в Солсбери
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Премьер Бельгии призвал принимать взвешенные решения по делу в Солсбери 

РИА Новости 22 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Премьер Бельгии Шарль Мишель, говоря о реакции на «дело Скрипаля», призвал не терять самообладание и принимать продуманные и подходящие решения.
"Мы (на Евросовете) обсудили очень важный и деликатный вопрос, это отношения с РФ в контексте инцидента в Солсбери… Очень важно, что представилась возможность откровенно обменяться мнениями по этому вопросу, все было сделано для обеспечения единой позиции. Каждый понимает, что речь идет о стабильности и безопасности, и когда затрагиваются эти вопросы, нельзя терять самообладание, надо сохранять спокойствие и принимать наиболее подходящие и полезные, наиболее продуманные реакции", — заявил бельгийский премьер.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории.
Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу.
Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
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