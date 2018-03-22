В МИД рассказали о регулярном диалоге ФСБ и ЦРУ 

Между Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США идёт регулярный диалог. Об этом сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
«В целом, (между ЦРУ и ФСБ. — RT) идёт нормальный, регулярный контакт, вы же видите по конкретному делу в Санкт-Петербурге», — приводит его слова РИА Новости.
Сыромолотов также отметил, что когда Майк Помпео был директором ЦРУ, «он встречался с (директором ФСБ Александром. — RT) Бортниковым здесь, Бортников ездил к нему, приезжали сюда неоднократно его заместители».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за переданную информацию от ЦРУ, благодаря которой удалось обнаружить террористов, готовивших взрывы в Санкт-Петербурге.