Ещё
В МИД рассказали о регулярном диалоге ФСБ и ЦРУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД рассказали о регулярном диалоге ФСБ и ЦРУ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Между Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США идёт регулярный диалог. Об этом сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
«В целом, (между ЦРУ и ФСБ. — RT) идёт нормальный, регулярный контакт, вы же видите по конкретному делу в Санкт-Петербурге», — приводит его слова РИА Новости.
Сыромолотов также отметил, что когда Майк Помпео был директором ЦРУ, «он встречался с (директором ФСБ Александром. — RT) Бортниковым здесь, Бортников ездил к нему, приезжали сюда неоднократно его заместители».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за переданную информацию от ЦРУ, благодаря которой удалось обнаружить террористов, готовивших взрывы в Санкт-Петербурге.
RT на русском: последние новости
Путин поблагодарил сторонников за поддержку на выборах президента Посол: угрозы в адрес российских журналистов в Британии неприемлемы Путин провёл телефонный разговор с президентом Хорватии
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии55
Савченко задержана319
Мэй может остаться без поддержки35
Обязательное медстрахование предложили отменить331
Генсек НАТО призвал Россию к ответу329
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение