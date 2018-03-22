В МИД рассказали о регулярном диалоге ФСБ и ЦРУ

«В целом, (между ЦРУ и ФСБ. — RT) идёт нормальный, регулярный контакт, вы же видите по конкретному делу в Санкт-Петербурге», — приводит его слова РИА Новости.

Сыромолотов также отметил, что когда Майк Помпео был директором ЦРУ, «он встречался с (директором ФСБ Александром. — RT) Бортниковым здесь, Бортников ездил к нему, приезжали сюда неоднократно его заместители».