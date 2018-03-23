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Британские власти определили использованное при отравлении Скрипаля вещество
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Британские власти определили использованное при отравлении Скрипаля вещество 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Эксперты военной лаборатории в Потрон-Дауне установили, что при отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля использовалось вещество «Новичок». Об этом говорится в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Ранее Тереза Мэй встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном. Она представила им первые результаты расследования инцидента.
"Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы «Новичок», — цитирует заявление из канцелярии РИА Новости.
Мэй вновь указала на то, что нервно-паралитическое вещество этого типа ранее производила Москва, сказано в документе.
Отмечается также, что Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что считают Россию виновной в инциденте. Лидеры стран будут поддержвать контакт по данному вопросу.
Москва опровергает свою причастность к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь, которое произошло в городе Солсбери.
Произвести вещество могли и в других странах, включая Великобританию, отмечали российские власти. Они настаивали на совместном расследовании инцидента, однако получили отказ со стороны Лондона.
Посол Великобритании отказался посещать брифинг МИД РФ, который ведомство собирает по делу об травлении в Солсбери.
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