Британские власти определили использованное при отравлении Скрипаля вещество

Эксперты военной лаборатории в Потрон-Дауне установили, что при отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля использовалось вещество «Новичок». Об этом говорится в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

"Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы «Новичок», — цитирует заявление из канцелярии РИА Новости

Мэй вновь указала на то, что нервно-паралитическое вещество этого типа ранее производила Москва , сказано в документе.

Отмечается также, что Великобритания , Германия и Франция подтвердили, что считают Россию виновной в инциденте. Лидеры стран будут поддержвать контакт по данному вопросу.

Москва опровергает свою причастность к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь, которое произошло в городе Солсбери.

Произвести вещество могли и в других странах, включая Великобританию, отмечали российские власти. Они настаивали на совместном расследовании инцидента, однако получили отказ со стороны Лондона.