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Посол РФ в Лондоне обвинил британские власти в нарушении Венской конвенции
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Посол РФ в Лондоне обвинил британские власти в нарушении Венской конвенции 

РИА Новости 2 часа назад
ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти нарушают Венскую конвенцию, не предоставляя доступ к пострадавшим при ЧП в Солсбери Сергею и Юлии Скрипаль, не отвечая на запросы о состоянии их здоровья и не передавая образцов вещества, которым были они отравлены, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
"Посольство незамедлительно запросило у британских властей информацию об инциденте и детали расследования. К сожалению, спустя 18 дней после ЧП, мы так и не получили никакой официальной информации от Форин-Офиса и полиции. Британские власти отказываются предоставить образцы химической субстанции. Законный доступ к российским гражданам согласно Венской конвенции не был предоставлен", — сказал посол на пресс-конференции в Лондоне.
"Единственной реакцией британских властей был устный ответ о состоянии Юлии Скрипаль. Он не отличался от официальных заявлений полиции и говорил, что она находится в критическом, но стабильном состоянии. МИД отказался давать информацию по Сергею Скрипалю на основании того, что он является британским гражданином", — отметил посол.
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