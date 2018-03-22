Посол РФ в Лондоне обвинил британские власти в нарушении Венской конвенции

"Посольство незамедлительно запросило у британских властей информацию об инциденте и детали расследования. К сожалению, спустя 18 дней после ЧП, мы так и не получили никакой официальной информации от Форин-Офиса и полиции. Британские власти отказываются предоставить образцы химической субстанции. Законный доступ к российским гражданам согласно Венской конвенции не был предоставлен", — сказал посол на пресс-конференции в Лондоне.