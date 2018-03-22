ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга

ЦИК РФ проведет проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга

"В целях проведения анализа работы избирательных комиссий города Санкт-Петербурга на выборах президента РФ аппарату ЦИК РФ представить предложения по составу, порядку и срокам проведения комплексной проверки деятельности указанных комиссий с участием членов ЦИК", — говорится в документе. Центризбирком России планирует провести комплексную проверку работы избирательных комиссий Санкт-Петербурга по итогам президентских выборов. Об этом сообщается в проекте постановления ЦИК, которое рассматривается в четверг на заседании комиссии.

Также в своем постановлении ЦИК обращает внимание нижестоящих избирательных комиссий на необходимость оперативного реагирования на все случаи получения информации о возможных нарушениях в ходе выборов президента.