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ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
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ЦИК РФ проведет проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга 

ТАСС 51 минуту назад
Центризбирком России планирует провести комплексную проверку работы избирательных комиссий Санкт-Петербурга по итогам президентских выборов. Об этом сообщается в проекте постановления ЦИК, которое рассматривается в четверг на заседании комиссии.
"В целях проведения анализа работы избирательных комиссий города Санкт-Петербурга на выборах президента РФ аппарату ЦИК РФ представить предложения по составу, порядку и срокам проведения комплексной проверки деятельности указанных комиссий с участием членов ЦИК", — говорится в документе.
Также в своем постановлении ЦИК обращает внимание нижестоящих избирательных комиссий на необходимость оперативного реагирования на все случаи получения информации о возможных нарушениях в ходе выборов президента.
Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
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