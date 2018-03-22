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ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
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ЦИК России предоставит «Яблоку» все необходимые видеоматериалы с участков 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ЦИК России предоставит "Яблоку" все необходимые видеоматериалы с участков, по которым партия запросила записи для анализа ситуации с возможными нарушениями.
Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина на заседании Центризбиркома в четверг сообщила, что комиссия получила запрос партии "Яблоко" о предоставлении видеозаписей с ряда участков, к проведению голосования на которых у партийцев есть претензии.
"Я дала поручение, мы предоставим все необходимые видеоматериалы. Хочу еще раз повторить: видеоматериалы хранятся год, и никаких препятствий кандидатам, партиям — они перечисляют, что им надо дать, мы все дадим, и сидите вместе с экспертами, разбирайте, мы к этому вернемся", — заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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