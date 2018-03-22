ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы

«Признать, что в период со дня голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в ЦИК РФ не поступало обращений, которые требуют обязательного рассмотрения непосредственно до определения результатов выборов президента РФ 2018 года», — говорится в проекте постановления ЦИК.

Также ЦИК отчитался о том, что не получил обращений, которые необходимо было бы рассмотреть в обязательном порядке непосредственно до подведения итогов выбора президента.