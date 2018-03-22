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ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
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ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение итог выборов президента 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Нарушений закона, которые ставили бы под сомнение итоги голосования на выборах президента России, не было, следует из проекта постановления ЦИК России.
«Анализ полученных ЦИК РФ в период со дня голосования на выборах президента РФ обращений и иных сведений о нарушениях, допущенных при голосовании и подсчете голосов избирателей, показал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей в РФ на указанных выборах, допущено не было», — говорится в документе, передает ТАСС.
Также ЦИК отчитался о том, что не получил обращений, которые необходимо было бы рассмотреть в обязательном порядке непосредственно до подведения итогов выбора президента.
«Признать, что в период со дня голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в ЦИК РФ не поступало обращений, которые требуют обязательного рассмотрения непосредственно до определения результатов выборов президента РФ 2018 года», — говорится в проекте постановления ЦИК.
Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила в свою очередь в начале заседания, что «на сей час ни одной жалобы ни от кандидатов, ни от их доверенных лиц, ни от партий, которые направляли кандидатов, по тем аспектам, которые обязан рассматривать ЦИК, нет».
Напомним, Путин победил на выборах президента России с результатом 76,68% голосов. Российского лидера поздравили почти все лидеры Запада — за исключением премьера Великобритании Терезы Мэй.
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