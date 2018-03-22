Главная фальсификация на этих выборах

Главная фальсификации на этих выборах

Президентские выборы закончились, проценты подсчитаны, победитель определен, но в нашей стране просто так ни одна крупная политическая кампания не заканчивается.

Еще неделю или две эксперты, журналисты, да и просто общественность обсуждает «как это было». И нынешние итоги кампании в этом отношении крайне отличаются от предыдущих выборов подобного масштаба.

Если вспомнить президентские выборы 2012 года, или 2008, да и раньше, главной темой по итогам были нарушения и фальсификации. Кампании в Государственную Думу в плане подведения итогов заканчивались примерно так же.

С нынешними пост-выборными обсуждениями все несколько иначе.

Главная тема, которая «будоражит умы» сетевой общественности — это усы Грудинина и почему он их не сбрил.

Стоит напомнить, что кандидат от КПРФ публично обещал расстаться с усами, если не наберет 15% голосов. Набрал он несколько меньше 12 процентов, но, в итоге решил все же не бриться.

По мнению товарища Грудинина имели место «многочисленные фальсификации», которые и не позволили ему выполнить взятые на себя электоральные обязательства. А «если бы все было честно», то вот тогда… А так, «результат неясен».

Интересно, что за историей с усами и бритьем, разговоры про фальсификации от Грудинина никого особо не впечатляют. Это весьма показательно с политической точки зрения.

Разговоры про «массовые подтасовки» людьми попросту не воспринимаются. Никакого ощущения «глобального обмана» у людей нет, как нет и убедительных свидетельств в его пользу.

Все же и ЦИК , и наблюдатели, кажется, провели огромную работу, чтобы минимизировать влияние на итоги выборов «неэлекторальных технологий». И это получилось.

Ведь можно сколько угодно трубить из каждого утюга, что «выборы были открытыми и честными», но если сами избиратели, которые ходили и голосовали, этого не ощущают, то никакой пропаганде они не поверят. И разговоры о подтасовках, а то и протестная активность, как это было в 2012 году, имели бы место.

Что характерно, Юрий Дудь , с которым и спорил «кандидат от народа», тоже бриться не стал. А придумал некую флэш-игру, где каждый желающий может «обрить» портрет обоих участников пари.

Собственно, Дудь тоже своего проигрыша не признал, а это, в свою очередь означает, что и он, видимо, не обнаружил «массовых фальсификаций». Что, в общем, было предсказуемо.

При этом, люди пребывают в некотором недоумении по поводу того, почему кандидат от КПРФ не возьмёт и не побреется. Как в свое время сделал Песков, проспорив своей дочери.

Усы — дело наживное. Но тут речь скорее не о поросли под носом «кандидата от народа», а о медийном шуме после выборов, и о том, чтобы хоть таким образом «протолкнуть» в информационное пространство месседж о «многочисленных нарушениях».

Кстати, если проследить заявления КПРФ по итогам кампаний прошлых лет, то все они примерно одинаковы, и сводятся как раз к признанию итогов голосования в целом, но с обязательным упоминанием «многочисленных фальсификаций». И если раньше это находило какой-то отклик у электората, то нынешняя кампания стала из этого ряда очевидным исключением.

Грудинин в данном отношении последователен. Хотя членом Компартии не является, но действует в традиционной логике КПРФ. Результаты в целом признал, но со своими процентами не согласен потому, что «фальсификации».

История с усами Грудинина, позволила ему оставаться в информационном пространстве уже после выборов. Правда вот эффект от такой узнаваемости будет примерно такой же, как и от его рассказов про иностранные счета «на лечение» или уход с дебатов.

В массовом сознании Грудинин стал восприниматься как человек, который не может выполнить самого элементарного обещания. И потому, невольно, инициатором «самой крупной и очевидной» фальсификации именно в восприятии избирателей стал сам Грудинин со своим упорным нежеланием выполнить условия спора.

С другой стороны, всё же значительно лучше, когда абсолютное большинство признает итоги выборов, не считает, что имели место нарушения и фальсификации, а главной темой в подведении итогов кампании стало бритье на спор.

Это хоть и косвенный, но весьма зримый показатель степени легитимности нынешней президентской кампании и её результатов.