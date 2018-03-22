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ЦИК планирует комплексную проверку избиркомов в Петербурге
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ЦИК планирует комплексную проверку избиркомов в Петербурге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ЦИК России планирует комплексную проверку избирательных комиссий Санкт-Петербурга после выборов президента России, следует из проекта постановления Центризбиркома по итогам анализа жалоб и обращений.
"В целях проведения анализа работы избирательных комиссий города Санкт-Петербурга на выборах президента Российской Федерации аппарату Центральной избирательной комиссии РФ представить предложения по составу, порядку и срокам проведения комплексной проверки деятельности указанных комиссий с участием членов ЦИК РФ", — указано в проекте постановления, который рассматривается на заседании ЦИК в четверг.
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