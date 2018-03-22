ЦИК планирует комплексную проверку избиркомов в Петербурге

"В целях проведения анализа работы избирательных комиссий города Санкт-Петербурга на выборах президента Российской Федерации аппарату Центральной избирательной комиссии РФ представить предложения по составу, порядку и срокам проведения комплексной проверки деятельности указанных комиссий с участием членов ЦИК РФ", — указано в проекте постановления, который рассматривается на заседании ЦИК в четверг.