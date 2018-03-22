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Памфилова заявила об отсутствии существенных нарушений на выборах
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Памфилова заявила об отсутствии существенных нарушений на выборах
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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НАРУШЕНИЙ, КОТОРЫЕ БЫ ПОСТАВИЛИ ПОД СОМНЕНИЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ, ДОПУЩЕНО НЕ БЫЛО — ПАМФИЛОВА
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