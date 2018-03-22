Путин и президент Финляндии обсудили «дело Скрипаля»

"Президент Ниинистё и президент России Владимир Путин 22 марта 2018 года провели телефонный разговор. Президенты обсудили вопросы международной безопасности и стратегической стабильности. Президент Ниинистё отметил, что финская сторона серьезно озабоченна инцидентом в Солсбери и сообщил, что вклад России в расследовании необходим", — говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре обсудили инцидент в Солсбери, Ниинисте заявил о необходимости участия России в расследовании произошедшего, сообщает канцелярия финского лидера в четверг.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Финский президент также еще раз передал свои поздравления Владимиру Путину в связи с победой на президентских выборах.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финской стороны.