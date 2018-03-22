Косачев посоветовал для понимания британского менталитета перечитать книги про Бонда 

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в свете дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля посоветовал перечитать книги Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, чтобы лучше понять британский менталитет.
«Единственная страна в мире, которая возвела в ранг национального героя сотрудника спецслужб с лицензией на убийство — это Великобритания. License to kill. Джеймс Бонд по заданию государства убирает врагов Британии без тени сомнения и упрека. Перечитывайте Яна Флеминга, чтобы лучше понять британский менталитет. Лицензия на убийство — физическое или политическое — как неотъемлемая часть реализации государственных интересов. Гром победы, раздавайся. Занавес», — написал Косачев в Facebook.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После этого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились. Британская сторона обвинила Россию в применении химоружия, в результате чего якобы и был отравлен Скрипаль.
Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на противоречия в деле об отравлении Скрипаля, сочтя, что обвинения Москвы в организации отравления экс-полковника ГРУ бездоказательны.