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Путин провел телефонный разговор с президентом Хорватии
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Президент Хорватии подтвердила приглашение Путину посетить ее страну 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: АР
В Кремле сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина с хорватской коллегой. Колинда Грабар-Китарович поздравила российского лидера с победой на выборах.
Главы государств обменялись мнениями по различным аспектам двустороннего сотрудничества с учетом итогов прошлогоднего визита в Россию президента Хорватии, отметили, в частности, активизацию торгово-экономических связей.
"Обсуждены также некоторые вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Балканах", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Колинда Грабар-Китарович подтвердила приглашение президенту России посетить Хорватию во взаимоприемлемые сроки.
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