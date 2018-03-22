Путин провел телефонный разговор с президентом Хорватии

В Кремле сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина с хорватской коллегой. Колинда Грабар-Китарович поздравила российского лидера с победой на выборах.
Главы государств обменялись мнениями по различным аспектам двустороннего сотрудничества с учетом итогов прошлогоднего визита в Россию президента Хорватии, отметили, в частности, активизацию торгово-экономических связей.
"Обсуждены также некоторые вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Балканах", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Колинда Грабар-Китарович подтвердила приглашение президенту России посетить Хорватию во взаимоприемлемые сроки.