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Столтенберг: союзники по НАТО предложили Британии помощь в расследовании инцидента в Солсбери
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Столтенберг: союзники по НАТО предложили Британии помощь в расследовании инцидента в Солсбери 

RT на русском 1 час назад
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу предложили Великобритании оказать своё содействие в расследовании инцидента в британском Солсбери. Об этом он сказал после переговоров с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
«Союзники по НАТО единогласны в осуждении этой атаки в Солсбери. Они предложили свою поддержку в расследовании, которое сейчас проводится», — цитирует РИА Новости Столтенберга.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе саммита в Брюсселе призовёт лидеров ЕС жёстко отреагировать на ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
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