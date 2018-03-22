Титов назвал свою «самую большую неудачу» на выборах

"Но тем не менее, я считаю, что борода пошла не на пользу избирательной кампании", — резюмировал он.

"Это все время чешется. Это все время на нее обращаешь внимание. В общем, я раза три или четыре, не дадут мои коллеги соврать, пытался по ходу избирательно кампании ее сбрить. У меня уже была занесенная бритва в руке, ее хватали, отнимали", — поделился бизнес-омбудсмен.