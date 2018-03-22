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Титов назвал свою «самую большую неудачу» на выборах
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Титов назвал свою бороду самой большой неудачей избирательной кампании 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бизнес-омбудсмен, бывший кандидат в президенты РФ Борис Титов назвал самой большой неудачей выборной кампании свою бороду, с которой ему, по его словам, было очень неудобно.
"Хотел бы сказать, самой большой неудачей выборной кампании для меня, если кого это интересует, это [была] моя борода. Ее уже нет. Я начал ее отращивать благодаря своим желаниям и поддержанный имиджмейкерами, это надо признать. Это было такое испытание! Это было так неудобно!" — сказал Титов на пресс-конференции в ТАСС.
"Это все время чешется. Это все время на нее обращаешь внимание. В общем, я раза три или четыре, не дадут мои коллеги соврать, пытался по ходу избирательно кампании ее сбрить. У меня уже была занесенная бритва в руке, ее хватали, отнимали", — поделился бизнес-омбудсмен.
"Но тем не менее, я считаю, что борода пошла не на пользу избирательной кампании", — резюмировал он.
Титов, являвшийся кандидатом от Партии роста, по последним данным, набрал 0,76% голосов. Действующий президент России Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, получил на выборах главы государства 76,69% голосов, второе место занял выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовало 11,77% избирателей. Владимир Жириновский (ЛДПР) набирает 5,65%, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — 1,68%, Григорий Явлинский ("Яблоко") — 1,05%. Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0,68%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") — 0,65%.
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