Косачев в свете «дела Скрипаля» посоветовал перечитать «бондиану»

"Единственная страна в мире, которая возвела в ранг национального героя сотрудника спецслужб с лицензией на убийство — это Великобритания . License to kill. Джеймс Бонд по заданию государства убирает врагов Британии без тени сомнения и упрёка. Перечитывайте Яна Флеминга, чтобы лучше понять британский менталитет. Лицензия на убийство — физическое или политическое — как неотъемлемая часть реализации государственных интересов. Гром победы, раздавайся. Занавес", — написал он на своей странице в Facebook.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.