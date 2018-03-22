Ещё
Косачев в свете «дела Скрипаля» посоветовал перечитать «бондиану»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев в свете «дела Скрипаля» посоветовал перечитать «бондиану» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в свете «дела Скрипаля» посоветовал перечитать книги Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, чтобы лучше понять британский менталитет.
"Единственная страна в мире, которая возвела в ранг национального героя сотрудника спецслужб с лицензией на убийство — это Великобритания. License to kill. Джеймс Бонд по заданию государства убирает врагов Британии без тени сомнения и упрёка. Перечитывайте Яна Флеминга, чтобы лучше понять британский менталитет. Лицензия на убийство — физическое или политическое — как неотъемлемая часть реализации государственных интересов. Гром победы, раздавайся. Занавес", — написал он на своей странице в Facebook.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
РИА Новости: последние новости
Песков рассказал, кем Михаил Путин приходится российскому президенту Путин провел телефонный разговор с президентом Хорватии Путин и президент Финляндии обсудили "дело Скрипаля"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу332
Матвиенко предложила отменить обязательное медстрахование71
С IKEA можно попрощаться17
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого236
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога79
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение