СБУ заявила о задержании жительницы Крыма по делу о подделке документов

Ранее прокуратура Центрального региона Украины заявила, что более 4 тысяч военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из Крыма для прохождения службы на Украине, находятся в розыске и обвиняются в дезертирстве.

Как сообщает ведомство, женщина была задержана на пункте пропуска «Каланчак» на административной границе с Крымом. Она планировала выехать из Крыма для переоформления документов.

"Правоохранители установили, что бывшая мичман в 2014 году не вернулась на материковую часть государства. Военнослужащий был объявлен в розыск военной прокуратурой", — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело по статье «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России