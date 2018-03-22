Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске

Песков: Кремль на связи с руководством Подмосковья по ситуации с полигоном в Волоколамске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль находится на постоянной связи с руководством Подмосковья по ситуации с полигоном в Волоколамске «Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством, и обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно президенту докладывается. Вопрос не то, что на контроле, над вопросом сейчас работают», — сказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос, рассматривается ли возможность закрытия полигона. Ранее стало известно, что следователи организовали проверку по факту отравления детей в Волоколамске, предположительно, после выброса сероводорода на свалке «Ядрово».