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Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске
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Песков: Кремль на связи с руководством Подмосковья по ситуации с полигоном в Волоколамске 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль находится на постоянной связи с руководством Подмосковья по ситуации с полигоном в Волоколамске.
«Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством, и обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно президенту докладывается. Вопрос не то, что на контроле, над вопросом сейчас работают», — сказал Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, рассматривается ли возможность закрытия полигона.
Ранее стало известно, что следователи организовали проверку по факту отравления детей в Волоколамске, предположительно, после выброса сероводорода на свалке «Ядрово».
RT на русском: последние новости
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