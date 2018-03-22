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Грудинин потратил предвыборную кампанию 227 миллионов рублей
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Грудинин потратил предвыборную кампанию 227 миллионов рублей 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Общие расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина составили чуть более 227 миллионов рублей, следует из данных на сайте ЦИК России.
Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на 17 марта, то есть за день до дня голосования на выборах президента.
Всего на избирательный счет Грудина с момента его открытия поступило 227 миллионов 283 тысячи 415 рублей, а расходы по состоянию на 17 марта составили 227 миллионов 28 тысяч 801 рубль.
Выборы президента России прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте Павел Грудинин с 11,78%, на третьем Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.
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