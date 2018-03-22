Грудинин потратил предвыборную кампанию 227 миллионов рублей

Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на 17 марта, то есть за день до дня голосования на выборах президента.

Всего на избирательный счет Грудина с момента его открытия поступило 227 миллионов 283 тысячи 415 рублей, а расходы по состоянию на 17 марта составили 227 миллионов 28 тысяч 801 рубль.