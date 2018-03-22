Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина

Песков: Михаил Путин — дальний родственник президента РФ, они не общаются

Отвечая на уточняющий вопрос о степени родства, Песков заметил, что Михаил Путин "совсем дальний родственник" президента.

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