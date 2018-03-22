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Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина
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Песков: Михаил Путин — дальний родственник президента РФ, они не общаются 

ТАСС 56 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин является дальним родственником главы государства, однако подчеркнул, что они не общаются.
"Насколько мне известно, он [Михаил Путин] действительно является дальним родственником президента. Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство у них действительно есть", — сказал пресс-секретарь главы государства. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Михаил Путин может перейти на работу в "Газпром".
Отвечая на уточняющий вопрос о степени родства, Песков заметил, что Михаил Путин "совсем дальний родственник" президента.
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