Ещё
РФ и Куба хотят отменить визовый режим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ и Куба планируют договориться об отмене виз для взаимных поездок граждан до 90 дней 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ намерено подписать соглашение с Кубой об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан. Предполагается, что россиянам и кубинцам не понадобятся визы, если они отправляются в поездку до 90 календарных дней.
В распоряжении кабинета министров РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, дается поручение МИД "по достижении договоренности с кубинской стороной подписать" соглашение с Кубой об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан. К документу прилагается проект межправительственного соглашения. В нем говорится, что "граждане РФ, являющиеся владельцами действительных паспортов, включая дипломатические и служебные паспорта, и граждане Республики Куба, являющиеся владельцами действительных паспортов, включая дипломатические, служебные и официальные паспорта, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда".
"Граждане государства одной стороны, намеревающиеся пребывать или проживать на территории государства другой стороны более 90 календарных дней, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого государства в соответствии с законодательством государства въезда", — отмечается в проекте соглашения.
Также планируется, что "сотрудники дипломатических представительств или консульских учреждений государства одной стороны или представительств при международных организациях, расположенных на территории государства другой стороны, владельцы действительных дипломатических, служебных или официальных паспортов, а также проживающие совместно с ними члены семей, являющиеся владельцами действительных дипломатических, служебных или официальных паспортов, могут въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз в течение всего срока миссии сотрудников".
ТАСС: последние новости
Мэй пообещала в ближайшие дни определиться с новыми антироссийскими шагами Захарова: публикации об уходе Лаврова с поста главы МИД РФ похожи на "подброшенную дезу" Путин и Жириновский потратили на свои предвыборные кампании почти по 400 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»139
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах137
Офицеры МВД подрались на совещании88
С IKEA можно попрощаться7
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»201
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
01:18
Москвичам обозначили сроки прихода весны
Общество Новости Москвы
00:49
При «нападении» на РФ подлодка ВМС США вмёрзла в лёд
Происшествия Армия
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение