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Источник: Павел Грудинин сбреет усы
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Источник: Павел Грудинин сбреет усы 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Источник: Павел Грудинин сбреет усыКак ранее сообщалось, что в феврале этого года Грудинин заключил пари с журналистом Юрием Дудем в программе «Вдудь». Суть спора заключалась в том, что если Грудинин наберет больше 15% голосов на выборах, то Юрий Дудь побреется налысо. Если Грудинин наберет меньше, то ему придется сбрить усы.
Напомним, что по итогам голосования кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов, тем самым проспорив Дудю. Однако на пресс-конференции 19 марта Грудинин выдвинул новые условия. Он сказал, что сбреет усы если Дудь на камеру признает, что выборы были честными. Общественность раскритиковала Грудинина за такую позиции и призвала сбрить усы. Все-таки, судя по нашим данным, Грудинин решил сдержать слово.
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