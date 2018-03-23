Родственник Путина вошел в правление «Газпрома» 

Михаил Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, избран заместителем председателя правления компании «Газпром». Об этом говорится в сообщении компании.
Зампредседатель правления компании назначен сроком на пять лет. Как отмечает «Интерфакс», на новом посту племянник президента России будет курировать хозяйственную часть. Предшественник Михаила Путина — Александр Козлов — скончался в декабре 2017 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Михаил Путин — родственник президента России. Однако, по словам представителя Кремля, глава государства практически не общается с ним.
Михаил Путин окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления имени С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук. До этого он работал в заместителем генерального директора ФГУП «Медтехснаб» Минздрава, заместителем начальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями при том же ведомстве. Позже Путин руководил департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава, являлся начальником медицинского управления «Газпрома» и зампредседателя правления компании «СОГАЗ».