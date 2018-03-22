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ЕР приостановила членство Варшавского
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ЕР приостановила членство подозреваемого в мошенничестве Варшавского 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Единая Россия" приостанавливает членство в партии бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, которого подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка "Петрокоммерц", сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Ранее в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила РИА Новости, что Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении средств из "Петрокоммерца". По данным полиции, Варшавский совместно с соучастниками разработал план хищения денег из банка, у которого была отозвана лицензия в 2015 году. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество). Бывшего депутата задержали, решается вопрос о мере пресечения.
"В соответствии с уставом партии "Единая Россия", сегодня на заседании местного политсовета района Хамовники (Москва) было принято решение о приостановлении членства в партии Вадима Варшавского. "Единая Россия" приостанавливает членство в партии Вадима Варшавского в связи с возбуждением уголовного дела по статье "Мошенничество", — сказали в пресс-службе.
Там также уточнили, что на данный момент Варшавский находится в изоляторе временного содержания.
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