Союзники по НАТО предложили Британии помощь в деле Скрипаля 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу предложили помощь в расследовании дела Скрипаля.
«Союзники по НАТО единогласны в осуждении этой атаки в Солсбери. Они предложили свою поддержку в расследовании, которое сейчас проводится», — цитирует РИА «Новости» Столтенберга.
Во вторник ЕС высказался за сближение с НАТО из-за дела Скрипаля.
Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек отравились нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.