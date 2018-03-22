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ЕС поддержит Британию по «делу Скрипаля», — Могерини
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ЕС поддержит Британию по «делу Скрипаля», — Могерини 

Русская Весна 11 часов назад
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини подтвердила в четверг перед началом Евросовета в Брюсселе, что лидеры стран ЕС заявят о своей единой поддержке Британии по делу Скрипаля.
«Мы выразим солидарность с Британией (по делу Скрипаля), потому что самый сильный сигнал, который мы можем послать, это наше единство», — заявила она журналистам, отказавшись от более подробного комментария.
Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
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