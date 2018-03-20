Комитет по разведке Сената США представил рекомендации по защите выборов от вмешательства

ВАШИНГТОН, 20 марта. / ТАСС /. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США во вторник опубликовал проект рекомендаций по защите американской избирательной системы от внешнего вмешательства, призвав усилить координацию усилий местных и федеральных властей.

В документе сказано, что американское правительство «должно дать противникам ясно понять, что атака на избирательную инфраструктуру — это враждебный акт», за которым последует соответствующая реакция. «Федеральные власти, в особенности, Госдепартамент министерство обороны , должны работать с союзниками и партнерами над введением новых международных норм в киберпространстве», — убеждены в комитете.

Министерству внутренней безопасности , в свою очередь, следует «создать понятные каналы связи между федеральным правительством и должностными лицами штатов, а также на муниципальном уровне». Сенаторы полагают, что местным чиновникам необходимо дать доступ к определенной засекреченной информации. Отдельно они настаивают на введении схемы по управлению рисками и создании специальных инструкций, касающихся кибербезопасности.

"Штаты должны незамедлительно заменить устаревшие и уязвимые системы для голосования. По меньшей мере каждая закупленная машина обязана выдавать избирателям бумажное подтверждение учета их голоса и работать без подключения к беспроводному интернету", — говорится в документе.