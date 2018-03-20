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Комитет по разведке Сената США представил рекомендации по защите выборов от вмешательства
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Комитет по разведке Сената США представил рекомендации по защите выборов от вмешательства 

ТАСС 20 марта 2018
ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США во вторник опубликовал проект рекомендаций по защите американской избирательной системы от внешнего вмешательства, призвав усилить координацию усилий местных и федеральных властей.
В документе сказано, что американское правительство «должно дать противникам ясно понять, что атака на избирательную инфраструктуру — это враждебный акт», за которым последует соответствующая реакция. «Федеральные власти, в особенности, Госдепартамент и министерство обороны, должны работать с союзниками и партнерами над введением новых международных норм в киберпространстве», — убеждены в комитете.
Министерству внутренней безопасности, в свою очередь, следует «создать понятные каналы связи между федеральным правительством и должностными лицами штатов, а также на муниципальном уровне». Сенаторы полагают, что местным чиновникам необходимо дать доступ к определенной засекреченной информации. Отдельно они настаивают на введении схемы по управлению рисками и создании специальных инструкций, касающихся кибербезопасности.
"Штаты должны незамедлительно заменить устаревшие и уязвимые системы для голосования. По меньшей мере каждая закупленная машина обязана выдавать избирателям бумажное подтверждение учета их голоса и работать без подключения к беспроводному интернету", — говорится в документе.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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