В школе № 1101 прошли выборы в ученический совет

В преддверии выборов президента России в школе № 1101 прошли выборы председателя и заместителя председателя ученического Совета школы.

«Все жители нашего маленького школьного государства», — сообщается на сайте школы — «участвовали в настоящих выборах. На эти важные посты (председатель и заместитель председателя) выдвинулись 3 и 10 человек соответственно. Кандидаты вывесили на школьном стенде свои фотографии и слоганы за несколько дней до дня выборов, а позднее участвовали в дебатах, на которых представляли свои программы и озвучивали идеи».

Выборы по-настоящему увлекли школьников и познакомили с процедурой их проведения на государственном уровне.