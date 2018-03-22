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В школе № 1101 прошли выборы в ученический совет
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В школе № 1101 прошли выборы в ученический совет 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В преддверии выборов президента России в школе № 1101 прошли выборы председателя и заместителя председателя ученического Совета школы.
«Все жители нашего маленького школьного государства», — сообщается на сайте школы — «участвовали в настоящих выборах. На эти важные посты (председатель и заместитель председателя) выдвинулись 3 и 10 человек соответственно. Кандидаты вывесили на школьном стенде свои фотографии и слоганы за несколько дней до дня выборов, а позднее участвовали в дебатах, на которых представляли свои программы и озвучивали идеи».
Выборы по-настоящему увлекли школьников и познакомили с процедурой их проведения на государственном уровне.
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