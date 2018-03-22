Стали известны траты Путина и Жириновского на выборы

Путин и Жириновский потратили на свои предвыборные кампании почти по 400 млн рублей

Действующий президент Владимир Путин , выдвигавшийся на пост главы государства в качестве самовыдвиженца, и кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский потратили на свои избирательные кампании практически всю разрешенную сумму, которая в соответствии с законом составляет 400 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте ЦИК. Расходы Владимира Путина составили 399,9 млн рублей, расходы лидера ЛДПР составили 398,9 млн рублей, указывается в документах ЦИК. Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома , действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%.