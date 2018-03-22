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Стали известны траты Путина и Жириновского на выборы
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Путин и Жириновский потратили на свои предвыборные кампании почти по 400 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Владимир Путин, выдвигавшийся на пост главы государства в качестве самовыдвиженца, и кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский потратили на свои избирательные кампании практически всю разрешенную сумму, которая в соответствии с законом составляет 400 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте ЦИК.
Расходы Владимира Путина составили 399,9 млн рублей, расходы лидера ЛДПР составили 398,9 млн рублей, указывается в документах ЦИК.
Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%.
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