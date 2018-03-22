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Собчак призвала к бойкоту Слуцкого
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Собчак призвала журналистов присоединиться к бойкоту против Слуцкого 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак похвалила коллег, бойкотировавших работу в пуле Госдумы, заявив, что другие СМИ должны присоединиться.
«Какие молодцы «Дождь», РБК, «Эхо Москвы», «Коммерсант», а теперь и Rtvi, что устроили бойкот Думе. Я предлагаю всем порядочным СМИ присоединиться!», — написала Ксения Собчак в Instagram.
По ее словам, люди почти привыкли к тому, что власть всегда покрывает своих в любом деле — коррупции, бандитизме, однако ее возмутил тот факт, что власти «покрывают даже извращенцев, хватающих журналисток за лобок».
Собчак считает, что Госдума «перешла этический предел», поэтому «мы все вместе должны добиться, чтобы факты, показания 4 свидетельниц и, главное, даже диктофонная запись — стали основанием для того, чтобы Слуцкий сложил мандат», — подытожила журналистка.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин назвал решение «отдельных СМИ об отзыве журналистов» из Государственной думы «эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества».
Напомним, в среду после того как думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах, об отзыве своих журналистов объявил РБК.
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