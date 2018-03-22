Собчак призвала к бойкоту Слуцкого

Собчак призвала журналистов присоединиться к бойкоту против Слуцкого

«Какие молодцы «Дождь», РБК, «Эхо Москвы», «Коммерсант», а теперь и Rtvi, что устроили бойкот Думе. Я предлагаю всем порядочным СМИ присоединиться!», — написала Ксения Собчак в Instagram. Журналистка Ксения Собчак похвалила коллег, бойкотировавших работу в пуле Госдумы , заявив, что другие СМИ должны присоединиться.

По ее словам, люди почти привыкли к тому, что власть всегда покрывает своих в любом деле — коррупции, бандитизме, однако ее возмутил тот факт, что власти «покрывают даже извращенцев, хватающих журналисток за лобок».

Собчак считает, что Госдума «перешла этический предел», поэтому «мы все вместе должны добиться, чтобы факты, показания 4 свидетельниц и, главное, даже диктофонная запись — стали основанием для того, чтобы Слуцкий сложил мандат», — подытожила журналистка.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин назвал решение «отдельных СМИ об отзыве журналистов» из Государственной думы «эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества».