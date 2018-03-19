Белый дом заявил, что администрация не удивлена итогами президентских выборов в России 

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что у нее не вызвали удивления итоги президентских выборов в России.
"Мы не удивлены итогами выборов", — заявил в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
По его словам, телефонная беседа Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным пока не планируется.
Согласно последним данным ЦИК РФ, Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.