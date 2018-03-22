Белый дом удивлён намерением Трампа встретиться с Путиным 

Источники газеты отмечают, что графики лидеров двух стран не пересекаются вплоть до саммита «Большой двадцатки», который пройдёт в ноябре в Аргентине.
20 марта Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и поздравил с победой на выборах. В ходе разговора стороны высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом. Президенты двух стран также обсудили сирийскую проблему и внутриукраинский кризис. Особое внимание стороны уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.