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Совет директоров «Газпрома» рассмотрит в четверг вопрос о М. Путине
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Совет директоров «Газпрома» рассмотрит в четверг вопрос о М. Путине 

Прайм 1 час назад
Путине, говорится в сообщении компании.
В сообщении "Газпрома" других подробностей не приводится, в компании пока не предоставили комментарий.
"Дата проведения заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 22 марта 2018 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: О М. Е. Путине", — говорится в анонсе заседания.
Вместе с тем в 2004-2007 годах в «Газпроме» на должности начальника медицинского управления работал Михаил Евгеньевич Путин. В настоящее время он занимает пост зампреда правления "Согаза". По данным СМИ, он является сыном двоюродного брата президента РФ Владимира Путина.
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