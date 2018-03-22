Совет директоров «Газпрома» рассмотрит в четверг вопрос о М. Путине

Путине, говорится в сообщении компании. В сообщении "Газпрома" других подробностей не приводится, в компании пока не предоставили комментарий. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 22 марта 2018 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: О М. Е. Путине", — говорится в анонсе заседания. Вместе с тем в 2004-2007 годах в «Газпроме» на должности начальника медицинского управления работал Михаил Евгеньевич Путин. В настоящее время он занимает пост зампреда правления "Согаза" . По данным СМИ, он является сыном двоюродного брата президента РФ Владимира Путина