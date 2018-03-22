Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах

"Мне кажется, что если мы распишем все: ведь это и дискриминация при приеме на работу, это возрастно-половая, разного рода дискриминация, так будет лучше", — сказала депутат.

Парламентарий допускает разработку отдельного законодательства о сексуальных домогательствах, но считает более целесообразным закрепить соответствующую поправку в законе о гендерном равенстве.