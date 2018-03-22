Общественники зафиксировали 43 нарушения в ходе выборов в Нижегородской области

Общественники зафиксировали 43 нарушения в ходе выборов в Нижегородской области В целом, общественники зафиксировали 43 нарушения, из них пять — серьезных. В частности, были обнаружены фальшифые мандаты наблюдателей от КПРФ на нескольких участках, двойное голосование на участке 2551, портрет Владимира Путина на здании колледжа на улице Энгельса, неработающий КОИБ на избирательном участке № 968.

При этом сообщения о 20 нарушениях не подтвердились, незначительными были признаны 18 нарушений.