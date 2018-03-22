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Общественники зафиксировали 43 нарушения в ходе выборов в Нижегородской области
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Общественники зафиксировали 43 нарушения в ходе выборов в Нижегородской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Общественники зафиксировали 43 нарушения в ходе выборов в Нижегородской областиВ целом, общественники зафиксировали 43 нарушения, из них пять — серьезных. В частности, были обнаружены фальшифые мандаты наблюдателей от КПРФ на нескольких участках, двойное голосование на участке 2551, портрет Владимира Путина на здании колледжа на улице Энгельса, неработающий КОИБ на избирательном участке № 968.
При этом сообщения о 20 нарушениях не подтвердились, незначительными были признаны 18 нарушений.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что избирательная комиссия Нижегородской области отменила итоги голосования на выборах президента России на избирательном участке № 2383 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Решение комиссии было принято половиной от установленного списочного состава членов УИК, а должно быть большинство: в составе комиссии 10 человек, подписали протокол пять
Согласно утвержденным итогам голосования, в Нижегородской области за Владимира Путина проголосовали 77,27% избирателей. На втором месте Павел Грудинин (10,62%), на третьем месте — Владимир Жириновский (6,47%), на четвертом — Ксения Собчак (1,61%). Остальные кандидаты набрали в Нижегородской области менее 1% голосов избирателей, уточнила председатель избирательной комиссии региона.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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