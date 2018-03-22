Где же русский бунт?

В надежде на русский бунт. «Нью-йоркер» надеется, что российская молодежь придет в отчаяние

Одним из главных разочарований западных массмедиа, как уже сообщали ИноСМИ, является российская молодежь. На протяжении пары последних лет западные аналитики всех мастей делали ставку на нее, будучи уверенными, что юные россияне просто-таки обязаны в своей массе выступать против действующей власти. По мере приближения к выборам некоторые западные журналисты отправились в путешествия по огромной России с целью найти эту самую революционную оппозиционную молодежь, на которую они так надеялись. И, к своему удивлению, выяснили, что сделать это сложно.

Молодежь Нефтеюганска «еще не в отчаянии» Одним из таких журналистов был автор американского журнала «Нью-йоркер» (The New Yorker) Джошуа Яффа. В последние дни перед выборами он не поленился поехать в те города, где, по сообщениям прозападных СМИ, обитали молодые бунтари и революционеры.

Первым его выбором стал 17-летний юноша из Нефтеюганска Данила Прилепа, прославившийся в прошлом году, когда во время прямой линии с президентом задал вопрос о коррупции Владимиру Путину . Видимо, автор решил, что в условиях «тотального террора против оппозиции в авторитарной России» (а именно так он обычно и рисует наше государство в своих статьях) только отважный человек, готовый для баррикад, мог спросить президента об этом. Вот и полетел Яффа в Югру

«На самом деле, я не против этой стабильности», — говорит пораженному в самое сердце журналисту один из молодых байкеров, с которыми ему удалось пообщаться. Правда, ведь странно, что россияне не желают потрясений? Не вписывается это как-то в штампы. Яффа делает парадоксальный для себя вывод: российские молодые люди «открыты, любопытны, амбициозны, но, — по крайней мере, еще — не находятся в отчаянии и не мятежны». Но его ждало такое же разочарование, как и других западных журналистов. Автор убедился, что (тут он процитировал мнение российских оппозиционных экспертов), «вопреки западным фантазиям, россияне в возрасте до 25 лет находятся среди наиболее консервативных и пропутинских групп общества». Яффа поражается в статье тем, что большинство молодых людей, с которыми он говорил, собирается голосовать за Путина. А «бунтарь» Прилепа говорит, что, если бы ему исполнилось 18 лет, он проголосовал бы за Алексея Навального , но при этом, сколько автор с ним не общался, тот «не выглядел агрессивным или ущемленным, и уж точно — революционным». Представляете, какая досада для журналиста, проделавшего такое расстояние в поисках бунтарей.

Севастополь: «В сердце вспыхнул огонь» Согласитесь, в этом «еще» звучит надежда автора на то, что придет то время, когда Данила и юноша-байкер все-таки придут в состояние отчаяния.

Но автор не унывал. «Погуглив» вопрос и найдя сообщения о том, что несколько недель назад в Севастополе задерживался еще один «бунтарь», Яффа буквально накануне дня голосования полетел туда. И таки нашел левого радикала Ивана Маркова , действительно мечтающего о революции и задерживаемого ранее по подозрению в экстремистской деятельности.

Во всех своих опросах молодых людей автор «Нью-йоркера» старательно пытался вытянуть из них ответ, будут ли они голосовать за Навального. В случае с Марковым он решил не интересоваться или, во всяком случае, не сообщать читателям того факта, что юный пролетарский революционер на своих акциях держит плакат «Против Навального». Зачем так осложнять понимание «революционности» в России читателям американского журнала, в самом деле? А то ведь выяснят еще, что такие «бунтари» критикуют Запад гораздо более яростно, чем российская власть.

Похоже, крымский «пьяный воздух свободы сыграл злую шутку» с автором статьи. Поскольку позволил он себе немало парадоксальных выводов. К примеру, вот как он объяснил пророссийские настроения традиционного города русских моряков: «Севастополь понес большие потери во время Второй мировой войны, когда бои шли на территории Советского Союза, и благодаря этой военной истории возникла особая сильная связь города с Россией». Вон оно как, оказывается! До этого такой сильной связи не было и, если бы город не разрушали (как и многие другие города СССР), то и не возникло бы? Похоже, журналист не вникал особо в историю, не слышал о Крымской войне XIX века и не подозревает, что Крым находился в составе РСФСР и до войны, и какое-то время после.

А еще Яффа откуда-то узнал, что с 2012 года, когда Владимир Путин вновь был избран президентом, Россия однозначно заявила, что она будет «опровергать и разрушать» западные ценности. Неужто так и заявила: буду, мол, разрушать ваши ценности? Неожиданно.

Главным же «минусом» воссоединения Севастополя и Крыма с Россией автора назвал «опасность, связанную с жизнью в хищническом государстве без правовой защиты». Интересно, сам журналист в это верит? Или он не знает, что творится сейчас в том государстве, от которого Крым ушел? Неужели, пообщавшись с крымчанами, он так и не понял, что они как раз благодарны России за то, что защищены от войны, развязанной киевским режимом на Украине в 2014 году? Или он не понимает, что, не будь этого «хищнического государства», в Крыму лилась бы кровь, как она льется сейчас в Донбассе?

Яффа безапелляционно утверждает, что в России «избиратели политику не определяют». И тут же приводит живые примеры, почерпнутые из общения с севастопольскими избирателями. Так, он пообщался с руководителем детской секции кикбоксинга Александром Синявским , рассказавшим, как у него и его брата в 2014 году «в сердце вспыхнул огонь». В результате он на выборах активно работал как агитатор за Путина, а его брат вообще уехал защищать Донбасс с оружием в руках.

А 69-летняя жительница города Людмила Константиновна дружелюбно сказала американскому корреспонденту: «Если к нам будут плохо относиться, если нас обидят или оскорбят, мы им такое устроим в ответ».

И он действительно считает, что в этой стране избиратели не определяют политику? А как, по его мнению, они должны еще ее определить? Бунтами и революциями, на что так рассчитывают многие западные журналисты?

Свою статью автор завершает вопросом «для России и для остального мира»: «Нужно ли что-то менять? Или, на этом этапе правления Путина действительно нечего больше предложить?» Так и хочется сказать ему: России уже дала ответ на данный вопрос — и на выборах, и в различных интервью самому журналисту. А вот «остальной мир» пусть успокоится, это дело не его, а именно россиян. Которые (уж простите, мистер Яффа) действительно желают стабильности, хотят при этом позитивных изменений, но без крови, без бунтов и революций. Не надейся на это, дорогой «остальной мир».