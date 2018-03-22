«Диверсанты собирались устроить провокацию на выборах в Крыму»: Аксенов 

Сергей Аксенов, глава республики Крым рассказал о том, как представители меджлиса* 18 марта предприняли попытку устроить провокации в Крыму. В данный момент ведется расследование действий радикалов, сообщила газета «Известия».
Сторонники крымскотатарской радикальной организации, которые после присоединения Крыма к России переселились с полуострова на Украину, совершали попытки политических провокаций. Несмотря на это участие в выборах президента приняло более 92% крымских татар.
Правоохранительные органы надежно обеспечивали безопасность избирательного процесса. Грубых нарушений не было, жалоб от избирателей не поступало. Как вы знаете, были сообщения о минировании, которые оказались ложными, были попытки давления сторонников запрещенного меджлиса на избирателей из числа крымских татар.
— Сергей Аксенов.
*Объединение признано экстремистской организацией и запрещено в России.
Во вторник ФСБ сообщало о задержании участника крымскотатарского добровольческого батальона. 24-летнему задержанному предъявлено обвинение в участии в вооруженном формировании, чьи цели противоречат интересам Российской Федерации.