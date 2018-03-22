Ещё
Сотрудничество с РФ может позволить решить проблему Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудничество с РФ может позволить решить проблему Украины 

Украина.ру 16 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Они могут помочь решить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной, ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.), Ираном и даже с грядущей гонкой вооружений. Буш пытался поладить (с Россией — ред.), но ему не хватило смекалки. Обама и Клинтон тоже пытались, но у них либо не хватило энергии, либо они не смогли найти общий язык (вспомните «перезагрузку»)!», — приводит агентство слова американского президента.
«Нужно стремиться к миру, но выступать с позиции силы», — добавил он.
Ранее в среду Трамп заявил, что правильно поступил, поздравив Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.
«Я позвонил президенту России Путину поздравить его с его победой на выборах (раньше Обама ему тоже звонил). Фейковые медиа сошли с ума, потому что они хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо», — написал он в «Твиттере».
Многие американские политики и СМИ подвергли критике такой шаг американского президента.
Украина.ру: последние новости
Москва высылает британских дипломатов из России Попов: Власти припомнили Рубану интервью трехлетней давности Не прошло и трех дней: Трамп поздравил Путина с победой на выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога940
Призывников заставят являться в военкомат без повесток228
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке173
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики94
Панин с огромным долгом сбежал из России155
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение