Сотрудничество с РФ может позволить решить проблему Украины

Об этом сообщает «Интерфакс».

Сирией, Украиной, «Они могут помочь решить проблемы с КНДР ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.), Ираном и даже с грядущей гонкой вооружений. Буш пытался поладить (с Россией — ред.), но ему не хватило смекалки. Обама и Клинтон тоже пытались, но у них либо не хватило энергии, либо они не смогли найти общий язык (вспомните «перезагрузку»)!», — приводит агентство слова американского президента.

«Нужно стремиться к миру, но выступать с позиции силы», — добавил он.

Ранее в среду Трамп заявил, что правильно поступил, поздравив Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

«Я позвонил президенту России Путину поздравить его с его победой на выборах (раньше Обама ему тоже звонил). Фейковые медиа сошли с ума, потому что они хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо», — написал он в «Твиттере».

Многие американские политики и СМИ подвергли критике такой шаг американского президента.