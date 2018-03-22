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Минобороны: разработки нового оружия в РФ не ограничиваются тем, что рассказал Путин
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Минобороны: разработки нового оружия в РФ не ограничиваются тем, что рассказал Путин 

ТАСС 13 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Разработки в области новых вооружений в России не ограничиваются тем, что озвучил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Мы на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале", — сказал он.
При этом Борисов отметил, что обнародование разрабатываемых в России новейших систем вооружения было осуществлено не ради «бряцания оружием» и начала гонки вооружений. «Не в этом была цель. Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы», — сказал он.
В послании Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.
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