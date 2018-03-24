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СМИ: до 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов
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СМИ: до 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
До 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пишет Times.
Аргументы и Факты: последние новости
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