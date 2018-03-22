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Посольство: просим США предоставить доказательства «незаконных действий» России
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Посольство: просим США предоставить доказательства «незаконных действий» России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Посольство России в США прокомментировало обвинения официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт по делу Скрипаля.
"Некомпетентные суждения Хизер Науэрт. Давно она стала специалистом в области химоружия? Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых «незаконных действий» России. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами", — говорится в сообщении консульства в фейсбуке.
При этом в посольстве заявили, что «силовая» риторика в отношении России контрпродуктивна.
Ранее Науэрт отреагировала на брифинг МИД России по делу Скрипаля.
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