Посольство: просим США предоставить доказательства «незаконных действий» России

Посольство России США прокомментировало обвинения официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт по делу Скрипаля.

"Некомпетентные суждения Хизер Науэрт. Давно она стала специалистом в области химоружия? Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых «незаконных действий» России. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами", — говорится в сообщении консульства в фейсбуке.

При этом в посольстве заявили, что «силовая» риторика в отношении России контрпродуктивна.