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Нижегородские таксисты неплохо заработали на выборах Президента РФ
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Нижегородские таксисты неплохо заработали на выборах Президента РФ 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Количество заказов, поступивших в один известный сервис такси в Приволжском федеральном округе, в день выборов Президента РФ, 18 марта, увеличилось на 30%. Такие данные приводит сервис.
Увеличение спроса наблюдалось с самого утра и могло быть связано с открытием избирательных участков, мероприятиями в честь выборов, повышенной активностью людей.
В некоторых городах рост достиг 50% от количества заказов в другие воскресные дни. В Нижнем Новгороде он составил 27%.
Ранее в нижегородской приемной Владимира Путина подвели итоги выборов.
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