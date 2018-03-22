Нижегородские таксисты неплохо заработали на выборах Президента РФ

Количество заказов, поступивших в один известный сервис такси в Приволжском федеральном округе, в день выборов Президента РФ, 18 марта, увеличилось на 30%. Такие данные приводит сервис.

Увеличение спроса наблюдалось с самого утра и могло быть связано с открытием избирательных участков, мероприятиями в честь выборов, повышенной активностью людей.

В некоторых городах рост достиг 50% от количества заказов в другие воскресные дни. В Нижнем Новгороде он составил 27%.