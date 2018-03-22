Россияне в странах НАТО стали больше голосовать за Путина

Согласно анализу издания, основанного на данных ЦИК РФ , в российских посольствах и генконсульствах в 29 странах НАТО общее число 129 231 голосов было отдано за Путина. В предыдущих президентских выборах в 2012 году, Путин получил всего две трети этого количества голосов, сообщает The Washington Post.

Германии количество голосов за Владимира Путина увеличилось почти втрое с 2012 года. Больше чем 27 000 россиян, проживающих в этой стране, отдали свои голоса за действующего президента России. В Вашингтоне всего 1531 россиян проголосовали за Путина, но это почти в два раза больше, чем в 2012 году.

Издание также отмечает, что рост поддержки Владимира Путин среди россиян в странах НАТО в два раза больше, чем рост его поддержки в российских выборах в целом, где количество голосов за него увеличилось на 24%.